Горький-сдадкий ,тметить главные орфограммы

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Горький-сдадкий ,тметить главные орфограммы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сладкий орфограмма (д непроизносимая согласная )
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