Горький-сдадкий ,тметить главные орфограммы
Русский язык
Горький-сдадкий ,тметить главные орфограммы
Ответ(ы):
Гость:
Сладкий орфограмма (д непроизносимая согласная )
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