Какие энергетические уровни не имеют: а) p-; b) d-; в) f- подуровней? Возможно ли отсутствие s- подуровня? Атомы каких элементов не имеют электронов на р- и d- поду-ровнях? 2) Укажите значения квантовых чисел n и l для внешних...

Химия

Какие энергетические уровни не имеют: а) p-; b) d-; в) f- подуровней? Возможно ли отсутствие s- подуровня? Атомы каких элементов не имеют электронов на р- и d- поду-ровнях? 2) Укажите значения квантовых чисел n и l для внешних электронов в атомах эле-ментов с порядковыми номерами 11, 14, 20, 23, 33.

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