Какие энергетические уровни не имеют: а) p-; b) d-; в) f- подуровней? Возможно ли отсутствие s- подуровня? Атомы каких элементов не имеют электронов на р- и d- поду-ровнях? 2) Укажите значения квантовых чисел n и l для внешних...
Химия
Какие энергетические уровни не имеют: а) p-; b) d-; в) f- подуровней? Возможно ли отсутствие s- подуровня? Атомы каких элементов не имеют электронов на р- и d- поду-ровнях? 2) Укажите значения квантовых чисел n и l для внешних электронов в атомах эле-ментов с порядковыми номерами 11, 14, 20, 23, 33.
Ответ(ы):
Гость:
A)Первый уровень не имеет Р-подуровень. b)Второй не имеет d-подуровень. B)третий уровень не имеет f-подуровень Отсутствие s- подуровня невозможно. Атом водорода не имеет р-подуровень. От водорода до кальция атомы не имеют электронов на d-подуровне 2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Из города А в город В мотоциклист ехал 30 км/ч , а обратно 40 км/ч . Найдите среднюю скорость на всем пути .
История
Кто из богинь по велению Зевса созывает на собрание обитателей Олимпа и следит, чтобы не нарушились порядок и закон.Нужно сегодня!!! Спасибо!