Заливы и полуострова северной америки

География
Заливы и полуострова северной америки
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Ответ(ы):
Гость:
Гренландия,Баффинова земля,Виктория,Элсмир,Гаити,Принца Уэльского.
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