Лыжник двигаясь со скоростью 12 километров час прошел расстояние от деревни до железнодорожной станции за 3 часа на обратном пути ему понадобилось 4 часа с какой скоростью шел лыжник на обратном пути
Математика
Лыжник двигаясь со скоростью 12 километров час прошел расстояние от деревни до железнодорожной станции за 3 часа на обратном пути ему понадобилось 4 часа с какой скоростью шел лыжник на обратном пути
Ответ(ы):
Гость:
1)12*3=36 расстояние 2)36:4=9 км/ч Ответ: 9 км/ч
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