Лыжник двигаясь со скоростью 12 километров час прошел расстояние от деревни до железнодорожной станции за 3 часа на обратном пути ему понадобилось 4 часа с какой скоростью шел лыжник на обратном пути

Математика

Лыжник двигаясь со скоростью 12 километров час прошел расстояние от деревни до железнодорожной станции за 3 часа на обратном пути ему понадобилось 4 часа с какой скоростью шел лыжник на обратном пути

Автор: Гость