Эпитеты в стихотворении Лермонтова Бородино
Литература
Эпитеты в стихотворении Лермонтова Бородино
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Эпитеты- Дым летучий ,Бой удалый ,Протяжный вой ,Гора кровавых тел ,спаленная пожаром ,схватки боевые
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