Пожалуйста помогите вот фотка но только номера 7,8

Математика
Пожалуйста помогите вот фотка но только номера 7,8
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