. В каком сосуде течёт венозная кровь? а) в аорте, б) легочной артерии, в) легочной вене, г) подключичной артерии. помогите плииииииииз

Биология
. В каком сосуде течёт венозная кровь? а) в аорте, б) легочной артерии, в) легочной вене, г) подключичной артерии. помогите плииииииииз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А)конечно же аорта...
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