. В каком сосуде течёт венозная кровь? а) в аорте, б) легочной артерии, в) легочной вене, г) подключичной артерии. помогите плииииииииз

Биология

. В каком сосуде течёт венозная кровь? а) в аорте, б) легочной артерии, в) легочной вене, г) подключичной артерии. помогите плииииииииз

Автор: Гость