Помогите пожалуйста!!!!!!! Заранее спасибо:3 Какие силы действуют на шарики на разн??х картинках?
Физика
Помогите пожалуйста!!!!!!! Заранее спасибо:3 Какие силы действуют на шарики на разн??х картинках?
Ответ(ы):
Гость:
А) если шарик в жидкости, то на него действуют сила архимеда, сила тяжести, б) сила тяжести и сила упругости
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