1 задание. Однокоренное слово к слову гусь(гусиный, гусиница, гусиничный -надо выбрать) 2. Задание. За окном, в моей, в горшках, на меня, на окне, со стены, за растениями. Вкаком случае данные части речимогут стать словообраз...

Русский язык

1 задание. Однокоренное слово к слову гусь(гусиный, гусиница, гусиничный -надо выбрать) 2. Задание. За окном, в моей, в горшках, на меня, на окне, со стены, за растениями. Вкаком случае данные части речимогут стать словообразующей частью слова. составить словосочитания, выделив эту часть слова. 3Пчеловодство, пчёлы, пчелиный-какое слово является проверочным среди записанных

Автор: Гость