1 задание. Однокоренное слово к слову гусь(гусиный, гусиница, гусиничный -надо выбрать) 2. Задание. За окном, в моей, в горшках, на меня, на окне, со стены, за растениями. Вкаком случае данные части речимогут стать словообраз...
Русский язык
1 задание. Однокоренное слово к слову гусь(гусиный, гусиница, гусиничный -надо выбрать) 2. Задание. За окном, в моей, в горшках, на меня, на окне, со стены, за растениями. Вкаком случае данные части речимогут стать словообразующей частью слова. составить словосочитания, выделив эту часть слова. 3Пчеловодство, пчёлы, пчелиный-какое слово является проверочным среди записанных
Ответ(ы):
Гость:
1 гусиный, 3 пчелы, 2 не очень понятно.
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