Провідміняй в чоловічому роді , жіночому , та в множені ! Слова : синій , дерев'яний , англійський , літній , братів , смагляволиций . Н.в Р.в Д.в З.в О.в М.в ПОЖАЛУСТА ДОПОМОЖІТЬ !!!
Українська мова
Провідміняй в чоловічому роді , жіночому , та в множені ! Слова : синій , дерев'яний , англійський , літній , братів , смагляволиций . Н.в Р.в Д.в З.в О.в М.в ПОЖАЛУСТА ДОПОМОЖІТЬ !!!
Ответ(ы):
Гость:
Синій синього синьому синій синім у синьому Синя синьої синій синю синьою у синій Сині синіх синім синіх синіми у синіх Деревяний деревяного деревяному деревяний деревяним на деревяному Деревяна деревяної деревяній деревяну деревяною на деревяній Деревяні деревяних деревяним деревяні деревяними на деревяних Братів братового братовому братового братовим у братовім Братова братової братовій братову братовою у братовій
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