Приведите примеры борьбы за существование и естественного отбора.

Биология
Приведите примеры борьбы за существование и естественного отбора.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Борьба за выж.- что бы волку выжить ему нужно съесть зайца,или какую-нибудь птицу. Ест.отбор -это когда из всех особей остаются сильнейшие
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