Помогите пожалуйста Превратите сложную форму превосходной степени прилагательных в простую форму. Самый хороший (день) Самый плохой (поступок) Самый короткий (путь)

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Помогите пожалуйста Превратите сложную форму превосходной степени прилагательных в простую форму. Самый хороший (день) Самый плохой (поступок) Самый короткий (путь)

Автор: Гость