Помогите пожалуйста Превратите сложную форму превосходной степени прилагательных в простую форму. Самый хороший (день) Самый плохой (поступок) Самый короткий (путь)

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Помогите пожалуйста Превратите сложную форму превосходной степени прилагательных в простую форму. Самый хороший (день) Самый плохой (поступок) Самый короткий (путь)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Просто убери слово "самый", указывающее на превосходную степень. Получится: Хороший день Плохой поступок Короткий путь
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