Найдите сумму наибольшего положительного четного трехзначного числа и наибольшего отрицательного нечетного трехзначного числа а) 998 b) 997 c)996 d)898 e)897

Математика
Найдите сумму наибольшего положительного четного трехзначного числа и наибольшего отрицательного нечетного трехзначного числа а) 998 b) 997 c)996 d)898 e)897
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Скиньте все олицетворения из сказки Кладовая солнца. пожалуйста помогите срочно!
Ответить
Алгебра
0,6 умножить на 10 в степени 2 разделить на 3 умножить на 10 в степени -2 ( 0,6 умножить на 10 в степени 2 / 3 умножить на 10 в степени -2
Ответить
Литература
Как повлиял на жизнь города NN приезд Чичикова? (Гоголь "Мертвые души")
Ответить
Русский язык
Письменно просклоняй словосочетания. Выдели окончания 1. Милый друг 2. Синяя краск?? 3. Тонкое кружево 4. Опасные приключения.
Ответить
История
Какая система литописи существовала в древнем Риме
Ответить