Скиньте все олицетворения из сказки Кладовая солнца. пожалуйста помогите срочно!

Литература
Скиньте все олицетворения из сказки Кладовая солнца. пожалуйста помогите срочно!
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