Скиньте все олицетворения из сказки Кладовая солнца. пожалуйста помогите срочно!
Литература
Скиньте все олицетворения из сказки Кладовая солнца. пожалуйста помогите срочно!
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
0,6 умножить на 10 в степени 2 разделить на 3 умножить на 10 в степени -2 ( 0,6 умножить на 10 в степени 2 / 3 умножить на 10 в степени -2
Русский язык
Письменно просклоняй словосочетания. Выдели окончания 1. Милый друг 2. Синяя краск?? 3. Тонкое кружево 4. Опасные приключения.