Подбери вместо * такие цифры, чтобы вычисления оказались верными.**8 x*=2*64 **35x*=*1740
Математика
Подбери вместо * такие цифры, чтобы вычисления оказались верными.**8 x*=2*64 **35x*=*1740
Ответ(ы):
Гость:
5435х4=21740 второй пример
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