Дуб дождя и ветра Вовсе не боится. Кто сказал, что дубу Страшно простудиться? Ведь до поздней осени Он стоит зеленый. Значит, дуб выносливый Значит закалынный! Одно слово с непроизнонсимым согласным, четыри слова с безу...

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Дуб дождя и ветра Вовсе не боится. Кто сказал, что дубу Страшно простудиться? Ведь до поздней осени Он стоит зеленый. Значит, дуб выносливый Значит закалынный! Одно слово с непроизнонсимым согласным, четыри слова с безударными гласными?

Автор: Гость