Дуб дождя и ветра Вовсе не боится. Кто сказал, что дубу Страшно простудиться? Ведь до поздней осени Он стоит зеленый. Значит, дуб выносливый Значит закалынный! Одно слово с непроизнонсимым согласным, четыри слова с безу...
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Дуб дождя и ветра Вовсе не боится. Кто сказал, что дубу Страшно простудиться? Ведь до поздней осени Он стоит зеленый. Значит, дуб выносливый Значит закалынный! Одно слово с непроизнонсимым согласным, четыри слова с безударными гласными?
Ответ(ы):
Гость:
Слово с непроизносимым согласным: поздней Слова с безударными гласными: боится, зелёный, закалённый, дождя.
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