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Найдите от числа 28 ( 685 номер)
Математика
Найдите от числа 28 ( 685 номер)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 28*1/2=14 2) 28*3/7=12 3) 28*9/14=18 4) 28*19/28=19
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