Решите пример товарищи

Математика
Решите пример товарищи
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
=5 в степени (-8) делить на 5 в степени (-5)=5 в степени (-3)=1/125
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