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Алгебра
Решите то что обведено заранеее спасибо!
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Ответ(ы):
Гость:
57 в первом примере во втором 38 в третьем 14
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