Письменно просклоняй словосочетания. Выдели окончания 1. Милый друг 2. Синяя краск?? 3. Тонкое кружево 4. Опасные приключения.

Гость: Гость:

Им.пад. милый друг. Род.пад. милого друга. Д.п. милому другу. В.п. милого друга. Т.п. милым другом. П.п. о милом друге. Дальше падежи не буду писать, все по порядку. Синяя краска, синей краски, синей краске, синюю краску, синей краской, о синей краске. Тонкое кружево, тонкого кружева, тонкому кружеву, тонкое кружево, тонким кружевом, о тонком кружеве. Опасные приключения, опасных приключений, опасным приключениям, опасные приключения, опасными приключениями, об опасных приключениях