0,6 умножить на 10 в степени 2 разделить на 3 умножить на 10 в степени -2 ( 0,6 умножить на 10 в степени 2 / 3 умножить на 10 в степени -2

Алгебра
0,6 умножить на 10 в степени 2 разделить на 3 умножить на 10 в степени -2 ( 0,6 умножить на 10 в степени 2 / 3 умножить на 10 в степени -2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
0,6×10 в квадрате даёт нам 60 3×10 минут второй степени даёт нам 0,03 и 60 разделим на 0,03 равен 2000
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