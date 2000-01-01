0,6 умножить на 10 в степени 2 разделить на 3 умножить на 10 в степени -2 ( 0,6 умножить на 10 в степени 2 / 3 умножить на 10 в степени -2
Алгебра
0,6 умножить на 10 в степени 2 разделить на 3 умножить на 10 в степени -2 ( 0,6 умножить на 10 в степени 2 / 3 умножить на 10 в степени -2
Ответ(ы):
Гость:
0,6×10 в квадрате даёт нам 60 3×10 минут второй степени даёт нам 0,03 и 60 разделим на 0,03 равен 2000
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