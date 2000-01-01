0,6 умножить на 10 в степени 2 разделить на 3 умножить на 10 в степени -2 ( 0,6 умножить на 10 в степени 2 / 3 умножить на 10 в степени -2

Алгебра

0,6 умножить на 10 в степени 2 разделить на 3 умножить на 10 в степени -2 ( 0,6 умножить на 10 в степени 2 / 3 умножить на 10 в степени -2

Автор: Гость