Ребята устроили велогонки.на старт выехало 18 двух колесных и втрое больше трехколесных велосипедов.сколько всего колес?

Математика

Ребята устроили велогонки.на старт выехало 18 двух колесных и втрое больше трехколесных велосипедов.сколько всего колес?

Автор: Гость