Ребята устроили велогонки.на старт выехало 18 двух колесных и втрое больше трехколесных велосипедов.сколько всего колес?
Математика
Ребята устроили велогонки.на старт выехало 18 двух колесных и втрое больше трехколесных велосипедов.сколько всего колес?
Ответ(ы):
Гость:
18 * 2 + 18 * 3 * 3 = 198 колес
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