1.найдите сумму корней уравнения sin 3x*cos 2x=sin 2x*cos3 принадлежащие промежутку [-[-п;п] 2.??айдите наиб. отрицательный корень уравнения sin^2 2x=-cos 4x
Алгебра
1.найдите сумму корней уравнения sin 3x*cos 2x=sin 2x*cos3 принадлежащие промежутку [-[-п;п] 2.??айдите наиб. отрицательный корень уравнения sin^2 2x=-cos 4x
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