Пожалуйста помогите вот фотка но только номер 9
Математика
Пожалуйста помогите вот фотка но только номер 9
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