Замени число 91 суммой таких двух слагаемых чтобы его легко было разделить на 7
Математика
Замени число 91 суммой таких двух слагаемых чтобы его легко было разделить на 7
Ответ(ы):
Гость:
70:7=10 это решение путём прибора. допустим; 91 неделится 90неделится и тогдалие до того числа которое делится.
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