Каких районах земли и сейчас преобладает присваивающее хозяйство
География
Каких районах земли и сейчас преобладает присваивающее хозяйство
Ответ(ы):
Гость:
В крупных городах,у племён Амазонки или у оленеводов Чукотки.
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