Помогите плиз. найдите значение выражения √1.8×√2.1 делённое на √0.42
Алгебра
Помогите плиз. найдите значение выражения √1.8×√2.1 делённое на √0.42
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