Помогите пожалуйста написать сочинение на тему: Изобретение будущего. ( про машин?? будущего и автомобили нельзя)

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Водородный двигатель – в будущем производство водорода будет дешевым, а значит выгодным большинству автомобилистов. Про двигатель, можно ещё сказать, что он будет экономичен, экологичен и достаточно мощным. В будущем, у водителя появится большое количество электронных помощников. Вообще в автомобиле не останется почти механических частей – всё заменит электроника. Она будет следить за автомобилем и за водителем, а также за дорожной ситуацией. В будущем – у электроники будет больше прав в управлении, чем у водителя, а может и в далеком будущем она и вовсе заменит человека. Тогда человеку только предстоит задать маршрут, а автомобиль сам его довезет до места назначения. Дизайн автомобиля претерпит ряд существенных изменений. Будет актуален “подвижный дизайн”, когда вид автомобиля будет преобразоваться в зависимости от конкретной ситуации. В будущем автомобиль разделятся на два вида: городской автомобиль и спортивный автомобиль. Городской автомобиль будет предназначен для поездок по городу, из-за этого будет иметь компактные формы, и будет экономичным. Спортивный же автомобиль будет оригинален, больших размеров для удобства водителя и будет автомобилем выходного дня. Может, автомобиль и изменится в будущем, но можно утверждать одно – руль и четыре колеса останутся. И мы также, лет через 20-30-50 будем представлять, – а какой же он будет автомобиль будущего?