Из города А в город В мотоциклист ехал 30 км/ч , а обратно 40 км/ч . Найдите среднюю скорость на всем пути .

Алгебра
Из города А в город В мотоциклист ехал 30 км/ч , а обратно 40 км/ч . Найдите среднюю скорость на всем пути .
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Автор: Гость
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Гость:
Средняя скорость: (30 км/ч + 40 км/ч):2= 35 км/ч
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