Из города А в город В мотоциклист ехал 30 км/ч , а обратно 40 км/ч . Найдите среднюю скорость на всем пути .
Алгебра
Из города А в город В мотоциклист ехал 30 км/ч , а обратно 40 км/ч . Найдите среднюю скорость на всем пути .
Ответ(ы):
Гость:
Средняя скорость: (30 км/ч + 40 км/ч):2= 35 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Кто из богинь по велению Зевса созывает на собрание обитателей Олимпа и следит, чтобы не нарушились порядок и закон.Нужно сегодня!!! Спасибо!
Русский язык
Помогите пожалуйста написать сочинение на тему: Изобретение будущего. ( про машин?? будущего и автомобили нельзя)