Из города А в город В мотоциклист ехал 30 км/ч , а обратно 40 км/ч . Найдите среднюю скорость на всем пути .

Алгебра

Из города А в город В мотоциклист ехал 30 км/ч , а обратно 40 км/ч . Найдите среднюю скорость на всем пути .

Автор: Гость