Where can we meet? what time can we meet? what time is it now?
Английский язык
Where can we meet? what time can we meet? what time is it now?
Ответ(ы):
Гость:
Что сделать перевести? - где мы можем встретится? - во сколько можем встретится? - сколько времени сейчас?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
Какие энергетические уровни не имеют: а) p-; b) d-; в) f- подуровней? Возможно ли отсутствие s- подуровня? Атомы каких элементов не имеют электроно...
Алгебра
Из города А в город В мотоциклист ехал 30 км/ч , а обратно 40 км/ч . Найдите среднюю скорость на всем пути .