Where can we meet? what time can we meet? what time is it now?

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Where can we meet? what time can we meet? what time is it now?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Что сделать перевести? - где мы можем встретится? - во сколько можем встретится? - сколько времени сейчас?
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