Соотнесите слова с их морфологической характеристикой. 1)волчьей А) Качественное прилагательное 2)берёзовую В)Относительное прилагательное 3)крупные С)Притяжательное прилагательное 4)запорошенные D)Действительное причастие ...
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Соотнесите слова с их морфологической характеристикой. 1)волчьей А) Качественное прилагательное 2)берёзовую В)Относительное прилагательное 3)крупные С)Притяжательное прилагательное 4)запорошенные D)Действительное причастие 5)боясь Е)Страдетельное причастие F)Деепричатстие
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