Придумати речення з приймениками
Українська мова
Придумати речення з приймениками
Ответ(ы):
Гость:
Бігла білочка в лісі, та знайшла горішок на пеньку.
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