Вычислить кинетическую энергию Ек вала диаметром D=0,6 м, вращающегося с частотой n=240 об/мин, если масса вала m= 2*10^3 кг
Физика
Вычислить кинетическую энергию Ек вала диаметром D=0,6 м, вращающегося с частотой n=240 об/мин, если масса вала m= 2*10^3 кг
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Словосочетания со словами пренебрегать,пришкольный,преградить,препятствие,прес??едовать и примирение
Русский язык
Соотнесите слова с их морфологической характеристикой. 1)волчьей А) Качественное прилагательное 2)берёзовую В)Относительное прилагательное 3)...
Русский язык
Покажите на двух примерах что окончание суффикс и приставка дейсвительно являются значимыми частями слова
Русский язык