Переделать предложения в косвеную речь. 1)Он сказал нам придти завтра. 2)Папа ска??ал мне не оставаться там долго 3)Питер сказал им не уходить. 4)Он сказал мне позвонить завтра 5)Она попросила официанта принести ей чашку к...

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Переделать предложения в косвеную речь. 1)Он сказал нам придти завтра. 2)Папа ска??ал мне не оставаться там долго 3)Питер сказал им не уходить. 4)Он сказал мне позвонить завтра 5)Она попросила официанта принести ей чашку кофе. 6) Она попросила Ника,ничего не говорить её сестре. 7)Официантка посоветовала ему попробывать рыбный суп. 8)Мери посоветовала своему другу не обращать на это внимания

Автор: Гость