Помогите решить пожалуйста 16.17 и 16.18 срочнооо))
Алгебра
Помогите решить пожалуйста 16.17 и 16.18 срочнооо))
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Докажите что сумма номеров счастливых билетов делится на 13. счастливый билет - счастливый билет называют счастливым если сумма первых трех цифр ...
Английский язык
Переделать предложения в косвеную речь. 1)Он сказал нам придти завтра. 2)Папа ска??ал мне не оставаться там долго 3)Питер сказал им не уходит...
Українська мова
Физика
Вычислить кинетическую энергию Ек вала диаметром D=0,6 м, вращающегося с частотой n=240 об/мин, если масса вала m= 2*10^3 кг