Помогите решить пожалуйста 16.17 и 16.18 срочнооо))

Алгебра
Помогите решить пожалуйста 16.17 и 16.18 срочнооо))
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