Переведите текст: 1April All fools Day-a day when people play tricks on others.They tell each other stories that are not true

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Переведите текст: 1April All fools Day-a day when people play tricks on others.They tell each other stories that are not true
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 апреля All fools Day-день, когда народ дурит других.Они рассказывают друг другу истории, которые не являются истинными
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