Разложить на множители: (x−y)m−(y−x)n
Алгебра
Разложить на множители: (x−y)m−(y−x)n
Ответ(ы):
Гость:
(x-y)m-(x-y)(-n)=(x-y)(m-n)
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