Помогите составить блок схему. p.s. пожалуйста отправьте решение фотографией. Бей??ик DIM a, b AS INTEGER b=0 a=256 WHILE a lt;gt;1 a = a / 2 b = b + a + 1 WEND PRINT b

Информатика
Помогите составить блок схему. p.s. пожалуйста отправьте решение фотографией. Бей??ик DIM a, b AS INTEGER b=0 a=256 WHILE a lt;gt;1 a = a / 2 b = b + a + 1 WEND PRINT b
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