Определите КПД спиртовки, если при нагревании на ней 150 г воды от 20 до 80°С израсход??вано 4 г спирта. Удельная ткплоемкость воды 4200 Дж/кг*°С,удельная теплота сгорания спирта 3*10^7 Дж/кг.
Физика
Определите КПД спиртовки, если при нагревании на ней 150 г воды от 20 до 80°С израсход??вано 4 г спирта. Удельная ткплоемкость воды 4200 Дж/кг*°С,удельная теплота сгорания спирта 3*10^7 Дж/кг.
Ответ(ы):
Гость:
КПД=(Q1/Q2)*100%=(cm1(80-20)/qm2)*100%=4200*0,15*60*100%/3*10^7*4*10^-3=31,5%
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