Определите КПД спиртовки, если при нагревании на ней 150 г воды от 20 до 80°С израсход??вано 4 г спирта. Удельная ткплоемкость воды 4200 Дж/кг*°С,удельная теплота сгорания спирта 3*10^7 Дж/кг.

Физика

Определите КПД спиртовки, если при нагревании на ней 150 г воды от 20 до 80°С израсход??вано 4 г спирта. Удельная ткплоемкость воды 4200 Дж/кг*°С,удельная теплота сгорания спирта 3*10^7 Дж/кг.

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