Прочитайте.Составьте из словосочетаний предложение. Пестрый дятел, барабанил клювом, барабанил о дерево , о сухое дерево. Запишите предложение .Укажите падеж имён прилагательных.
Русский язык
Прочитайте.Составьте из словосочетаний предложение. Пестрый дятел, барабанил клювом, барабанил о дерево , о сухое дерево. Запишите предложение .Укажите падеж имён прилагательных.
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