Кур в 4 раза больше, чем индюков. Всего 1020 голов. Сколько кур всего? Сколько индюков всего?
Математика
Кур в 4 раза больше, чем индюков. Всего 1020 голов. Сколько кур всего? Сколько индюков всего?
Ответ(ы):
Гость:
Х+4х=1020 5х=1020 х=1020:5 х=204 индюков 204*4=816 кур
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