Кур в 4 раза больше, чем индюков. Всего 1020 голов. Сколько кур всего? Сколько индюков всего?

Математика

Кур в 4 раза больше, чем индюков. Всего 1020 голов. Сколько кур всего? Сколько индюков всего?

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