Помогите ответить!! В гаплоидном наборе около 25 тысяч генов кодирующих белки, а в организме человека более 100 тысяч разных изоформ белков. Это противоречие объясняется тем, что а) в клетках нашего организма диплоидный набор...

Биология

Помогите ответить!! В гаплоидном наборе около 25 тысяч генов кодирующих белки, а в организме человека более 100 тысяч разных изоформ белков. Это противоречие объясняется тем, что а) в клетках нашего организма диплоидный набор хромосом, а после S - фазы - тетраплоидный б) еще 75 тысяч белков получаются с других, не кодирующих белок генов в) в клетках постоянно идет процесс мутагенеза, и из каждой исходной изоформыобразуется 3 мутантных г) на основе одного гена можно получить несколько изоформ одного белка, благодаря сплайсингу РНК.

Автор: Гость