Помогите ответить!! В гаплоидном наборе около 25 тысяч генов кодирующих белки, а в организме человека более 100 тысяч разных изоформ белков. Это противоречие объясняется тем, что а) в клетках нашего организма диплоидный набор...
Биология
Помогите ответить!! В гаплоидном наборе около 25 тысяч генов кодирующих белки, а в организме человека более 100 тысяч разных изоформ белков. Это противоречие объясняется тем, что а) в клетках нашего организма диплоидный набор хромосом, а после S - фазы - тетраплоидный б) еще 75 тысяч белков получаются с других, не кодирующих белок генов в) в клетках постоянно идет процесс мутагенеза, и из каждой исходной изоформыобразуется 3 мутантных г) на основе одного гена можно получить несколько изоформ одного белка, благодаря сплайсингу РНК.
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