При изготовлении 9 одинаковых приборов потребовалось 300г серебра. Сколько серебра потребуется для изготовления 6 таких приборов?
Математика
При изготовлении 9 одинаковых приборов потребовалось 300г серебра. Сколько серебра потребуется для изготовления 6 таких приборов?
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