Число 4800 разделите на такие две части, чтобы: а) они находились в отношении 7:3; б) ??дна была меньше другой в 4 раза; в) они относились бы между собой в отношении ⅔:16; г) они находились в отношении, обратном отношению ч...
Математика
Число 4800 разделите на такие две части, чтобы: а) они находились в отношении 7:3; б) ??дна была меньше другой в 4 раза; в) они относились бы между собой в отношении ⅔:16; г) они находились в отношении, обратном отношению чисел 3 и 2; д) одна равнялась ⅕ другой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 3360 и 1440 б) 960 и 3840 в) 192 и 4608 г) 1920 и 2880 д) 800 и 4000
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