Число 4800 разделите на такие две части, чтобы: а) они находились в отношении 7:3; б) ??дна была меньше другой в 4 раза; в) они относились бы между собой в отношении ⅔:16; г) они находились в отношении, обратном отношению ч...

Математика

Число 4800 разделите на такие две части, чтобы: а) они находились в отношении 7:3; б) ??дна была меньше другой в 4 раза; в) они относились бы между собой в отношении ⅔:16; г) они находились в отношении, обратном отношению чисел 3 и 2; д) одна равнялась ⅕ другой.

Автор: Гость