Решите пожалуйста номер 4 и 5!)
Математика
Решите пожалуйста номер 4 и 5!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.- 1) 48:3=16(км/ч)-ехал турист; 2) 64:16=4(ч) Ответ: 4 часа понадобилось туристу что бы проехать 64 км. 5. 1) 15:3=5 (см)- ширина прямоугольника; 2) (15+5)×2=40 (см)- периметр прямоугольника; 3) 15×5=75 (см2)-площадь прямоугольника. Ответ: Р-40см, S-75см.
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