Высота правильной треугольной пирамиды равна 8 м.. Угол между плоскостями боковой грани и основания равен 30. вычеслить длину апофемы пирамиды

Математика

Высота правильной треугольной пирамиды равна 8 м.. Угол между плоскостями боковой грани и основания равен 30. вычеслить длину апофемы пирамиды

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