Высота правильной треугольной пирамиды равна 8 м.. Угол между плоскостями боковой грани и основания равен 30. вычеслить длину апофемы пирамиды
Математика
Высота правильной треугольной пирамиды равна 8 м.. Угол между плоскостями боковой грани и основания равен 30. вычеслить длину апофемы пирамиды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо из тридцати вычесть восемь 8
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