Число 7 возвели в степень 2,результат возвели в степень 4.в какую степень за 2 раза в??звели число 7.

Математика
Число 7 возвели в степень 2,результат возвели в степень 4.в какую степень за 2 раза в??звели число 7.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7²=49 49⁴=5764801 7² * 7⁴ = 7⁶ ответ 6 степень
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