Число 7 возвели в степень 2,результат возвели в степень 4.в какую степень за 2 раза в??звели число 7.

Математика

Число 7 возвели в степень 2,результат возвели в степень 4.в какую степень за 2 раза в??звели число 7.

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