Скласти текст опис : діти гуляти в лісі. Вони збирали ягоди, гриби, горіхи.Біля го р??дини Сашко побачив маленького їжачка.
Українська мова
Скласти текст опис : діти гуляти в лісі. Вони збирали ягоди, гриби, горіхи.Біля го р??дини Сашко побачив маленького їжачка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Їжачок був маленький та голодний,а ще діже гарний.Сашку не було байдуже він взяв їжачка на руки та поніс додому ,нагодував та й зостався їжачого в друга природи поки їжачок виросте.ось вже виріс та хлопчик випустив його на волю.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Английский язык
Английский язык