Скласти текст опис : діти гуляти в лісі. Вони збирали ягоди, гриби, горіхи.Біля го р??дини Сашко побачив маленького їжачка.

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Скласти текст опис : діти гуляти в лісі. Вони збирали ягоди, гриби, горіхи.Біля го р??дини Сашко побачив маленького їжачка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Їжачок був маленький та голодний,а ще діже гарний.Сашку не було байдуже він взяв їжачка на руки та поніс додому ,нагодував та й зостався їжачого в друга природи поки їжачок виросте.ось вже виріс та  хлопчик випустив його на волю.
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