Скласти текст опис : діти гуляти в лісі. Вони збирали ягоди, гриби, горіхи.Біля го р??дини Сашко побачив маленького їжачка.

Гость: Гость:

Їжачок був маленький та голодний,а ще діже гарний.Сашку не було байдуже він взяв їжачка на руки та поніс додому ,нагодував та й зостався їжачого в друга природи поки їжачок виросте.ось вже виріс та хлопчик випустив його на волю.