Переведите пожалуйста текст .заранее спасибо большое.
Английский язык
Переведите пожалуйста текст .заранее спасибо большое.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В мире существует множество языков. Но сколько людей говорит на англиском? Английский между народный язык. Сегодня очень много людей путешевствует одни. Это очень легко когда знаешь англиский
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
По физической карте мира опретилить, в каком направлении протикают реки: а)Амазон??а; б) Нил;в)Лена;
Физика
Кафельная плитка имеет форму прямоугольника , размерами 15 на 30 см Сколько таких плиток понадобится , чтоб выложить стену размерами 2.1 на 3 метра
Обществознание
Қазақ тiлi
Қазақ тiлi