Зачем следить за здоровьем

Обществознание
Зачем следить за здоровьем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Следить за здоровьям нужно чтобы не болеть
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